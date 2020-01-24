Mukteda es-Sadr'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Iraklıları sokağa döktü

star.com.tr 24.01.2020 16:50 - Güncelleme: 24.01.2020 16:58

ABD'nin İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından, Irak Meclis'i olağanüstü toplanarak ülkedeki yabancı güçlere 'ülkeyi terk etme' çağrısı yaptı.

ABD ise, bu konuda yapılacak herhangi bir baskıya yaptırımlarla karşılık vereceğini duyurdu.

ABD askerlerini barındıran Irak'taki üslere misilleme saldırıları düzenleyen İran tarafı ise, nihai hedefinin ABD güçlerini bölgeden tamamen çıkarmak olduğunu duyurdu.

İRAN'DAN 'KAMUOYU DESTEĞİYLE BASKI' HAMLESİ

İran destekli Irak'ın Şii dini lideri Mukteda es-Sadr ABD askerlerinin ülkeden çıkması için halkı sokaklara çıkmaya davet etti.

Sadr'ın çağrısının ardından bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta on binler sokağa döküldü.

Cuma sabahı erken saatlerde, genç ve yaşlı kadın ve erkek protestocular, şehirdeki üniversitesinin de yakınında bulunan Bağdat'ın merkezindeki Hurriye Meydanı'nda toplanmaya başladı.

'Milyon kişilik Yürüyüş" olarak adlandırılan Amerika karşıtı miting, Irak'ın en büyük Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla başlatıldı.

Protestoculardan bazıları beyaz elbiseler giyerek, ölmeye hazır olduklarını sembolize ederken, taşınan dövizlerde 'Amerikan askerlerinin ailelerine, 'oğullarınızın ülkemizden çekilmesi veya tabutlarının hazırlanmasını tavsiye ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.

Protestocuların bir kısmı, 'Defol Amerika, defol işgalci" sloganı atarken bazıları da "Egemenlik için evet!" sloganı attı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Irak Güvenlik güçleri, başkentin ana yollarındaki giriş çıkışları kordon altına alırken, kentin yabancı elçiliklere ve hükümet binalarına ev sahipliği yapan Yeşil Bölgesi'nin girişlerine polis barikatı kuruldu.

ABD Büyükelçiliğine yönelen protestoculara dair henüz bir bilgi yok. Polis göstericilere sık sık 'barikatları aşmaya çalışmayın' uyarısı yapıyor.

IRAK: EGEMENLİĞİMİZ İHLAL EDİLİYOR

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda öldürüldü. İran, bu saldırıya misilleme olarak ABD askerlerini barındıran Irak'taki üsleri vursa da, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Süleymani'ye düzenlenen saldırı sonrası toplanan Irak Meclisi, oy biriliğiyle ülkedeki yabancı askerlerin çıkması için 'bağlayıcılığı' bulunmayan bir çağrı yapma kararı aldı.

Koalisyon güçlerinde çok az sayıda askeri bulunan Almanya ve İspanya askerlerinin bir kısmını çekerken ABD, askerlerinin çekilmesi için baskı yapılması halinde Irak'ın yaptırımlarla karşı karşı kalacağını söyledi.

Irak resmi makamları ABD'nin bu tutumunun 'Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.