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Mülteciler yaşamdan umudunu kesti

Akdeniz’de batmaktan kurtarılan botlardan Alan Kurdi isimli yardım gemisine sevk edilen mülteciler, bir türlü karaya çıkamayınca yaşamdan umudunu kesti. Günlerdir Malta açıklarında bekletilen gemide 2 göçmen, suya atlayarak intihar girişiminde bulundu.

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Göç karşıtı hareketlerin güçlendiği Avrupa’da ikiyüzlü hükümetler, mültecilerin yardım çığlığına kulaklarını tıkamayı sürdürüyor. Akdeniz’de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye’a ait yardım gemisi Alan Kurdi’de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşti. Gemiye Pazar akşamına kadar herhangi bir limana yanaşmasına izin verilmeyince, Alan Kurdi’deki sığınmacılar çareyi açık denize atlayarak intihar etmekte buldu. Son 3 günde 2 sığınmacı intihar girişiminde bulunurken, gemide yer alan sağlık görevlileri olaya müdahale ederek büyük bir insanlık dramının önüne geçti.  

GEMİDE SİNİR HARBİ 

  Alman Deutsche Welle’nin haberine göre, 31 Ağustos’tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta’nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? Bu sorumsuz tutumu nasıl açıklıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Malta’nın yaklaşık 35 kilometre güneyinde bulunan gemiden atlayan söz konusu sığınmacının ‘anoreksi, giderek ruhsal dengesizlik, depresyon ve saldırganlık’ belirtileri gösteren 17 yaşında bir Tunuslu olduğu kaydedildi. Gemide bir genç daha intihar girişiminde bulunmuştu. Bu genç ile birlikte dört sığınmacının da Malta’da karaya çıkmasına izin verilmişti. Alan Kurdi, 31 Ağustos’ta kapasitesinin üzerinde dolu olan bir tekneden sekizi 18 yaş altı, 13 sığınmacı kurtarmıştı. Regensburg merkezli Sea Eye sözcüsü Gordon Isler, Malta’daki yetkili birimlerin bir an önce harekete geçmesi talebiyle ilgili mahkemeye dilekçe verdiklerini söyledi. Gemideki sığınmacıların ruhsal dengelerinin bozulduğunu ifade eden Isler, “Bazılar günlerdir hiçbir şey yemiyor, hâlâ deniz tutuyor” dedi.

MALTA’YA ÇAĞRI 

Malta yönetimine de çağrıda bulunan Isler, “Acilen bu sekiz kişiyi gemiden kurtararak, gereken tıbbi ve psikolojik desteği sağlamanızı rica ediyoruz” diye konuştu. İtalya ve Malta, son aylarda kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmalarına izin vermiyor. Bu arada, Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütlerine ait Ocean Viking gemisinin de Libya açıklarında 12’si 18 yaşın altında, 50 sığınmacı kurtardığı bildirildi. Sığınmacıların bulunduğu botun uluslararası sularda batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi. 

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