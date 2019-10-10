Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile dün başlayan Barış Pınarı Harekatı bugün de havadan ve karadan devam ediyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir duvar yazısında ise Münbiçlilerin Türk ordusunu davet ettiği ve yardım istediği görüldü.

Münbiçte’ki duvar yazısında, “"Biz Münbiçliler 1918'den bu yana Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. PKK'yı buradan çıkarın. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" ifadelerine yer verildiği anlaşıldı.