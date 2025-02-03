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Dünya

Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 17 sivil öldü

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 17 sivil öldü
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Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölge sakinlerinden Hamid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü patlamanın, PKK/YPG'den temizlendikten sonra Münbiç'teki 7. patlama olduğunu belirtti.

Patlamada hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyen Ali, bombalı aracın yola çıkan işçilerin yakınlarında patladığını anlattı.

Ali, "Hala kanımız akmaya devam ediyor. PKK saldırılarını sürdürüyor." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Halid Denkez de Münbiç'e yönelik terör saldırılarında kadın ve çocukların yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Denkez, "Münbiç'in durumu çok zor. Sürekli siviller hayatını kaybediyor. Sivil halk sıkıntı yaşıyor. Sürekli bombalı araç gönderiyorlar. Onların Allah'tan korkuları yok." ifadelerini kullandı.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

  • Münbiç
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  • terör saldırısı

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