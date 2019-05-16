24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0238
  • 6,7449
  • 248.959
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Münbiç'te terör örgütünün sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana geldi

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama medyana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.
 
Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.
 
Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
 
Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.
 
Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

YSK Başkanı Güven: Sadece sandık kurulları değişecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Siyanür dehşetinde yeni detay

Siyanür dehşetinde yeni detay

İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracının enkazını NASA görüntüledi

İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracının enkazını NASA görüntüledi

"Hızır" Milli Savunma Bakanlığına teslim edildi

'Hızır' Milli Savunma Bakanlığına teslim edildi

Hükümet ve muhalefet görüşmelere başladı

Hükümet ve muhalefet görüşmelere başladı

Rusya’nın 'O Ses' yarışmasında skandal

Rusya’nın 'O Ses' yarışmasında skandal

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Ünlü oyuncu mektup bırakarak intihar etti

Ünlü oyuncu mektup bırakarak intihar etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA