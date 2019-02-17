Münih'te ABD ile AB atışması

ABD’nin İran’a başlattığı yaptırımların etrafından dolaşan Avrupa ülkelerine karşı tavrı sertleşiyor. 55’inci Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in atışması yaşandı. Avrupa ülkelerini İran konusunda uyaran ve İran’la olan nükleer anlaşmadan çekilmeye çağıran Pence, “Avrupalı ortaklarımızın, ABD’nin İran yaptırımlarını baltalamayı bırakma zamanı geldi” diye konuştu.

BATI’YI SAVUNAMAYIZ

Pence, “İran’dan, Çin’den ve Huawei şirketinden gelebilecek tehditlere” işaret ederek, Trump yönetiminin, NATO ülkelerinin ortak harcamalarını artırması çağrısını yeniledi. “Müttefiklerimiz Doğu’dan (rakiplerimizden) silah alıyorken sessiz kalamayız” ifadesini kullanan Pence, “Eğer müttefiklerimiz Doğu’ya bağlı olarak büyürse, Batı’nın savunmasını sağlayamayız” ifadelerini kullandı. Konferansta konuşan Merkel İran ile olan anlaşmayı savunarak İran’ı baskı altına almak için Amerikalılarla anlaştıklarını vurgulayarak ancak bu baskının nasıl olacağı konusunda farklı düşündüklerini ifade etti. Merkel ortak hedefin ‘İran’ın zararlı etkilerini azaltmak’ olduğunu söyledi. Merkel, Avrupa’nın kendini savunma kabiliyetinin önemine de dikkati çekerek, bunun ABD’ye ya da NATO’ya karşı olarak algılanmaması gerektiğini aksine oluşturulmaya çalışılan Avrupa Savunma Sistemi’nin NATO’nun da yararına olacağını ve gerektiğinde NATO ile beraber hareket edeceğinin de görülmesini istedi. ABD’yi Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçları konusunda uyaran Merkel, ülkesinin güvenliğinin Hindukuş’tan başladığına dikkati çekti. Ülkesinin savunma harcamalarında daha fazla artış sözü veren Merkel, aynı zamanda kapsamlı bir kalkınma politikasının önemini vurguladı.

‘BERLİN’İ ÜRKÜTÜR...’

Merkel, ABD Ticaret Bakanı Ross’un “Alman otomobillerinin ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu” sözlerine de cevap verdi. ABD’nin Alman otomobillerini tehlike olarak görmesini anlayamadığını belirten Merkel, ‘’Otomobiller Amerika’da Güney Carolina eyaletinde BMW’nin en büyük fabrikasında üretiliyor. Bavyera’da değil Güney Carolina’da. Bence bir araya gelip konuşmak en iyisi olacaktır’’ dedi. Merkel, “Biz otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD’nin güvenliği için tehdit unsuru olarak görülmesi bizi ürkütür” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da AB üyesi ülkelerinin çıkarlarının her zaman ABD’ninkilerle aynı olmadığını söyledi.