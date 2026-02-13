İSTANBUL 16°C / 11°C
  Münih'te kritik temas! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Dünya

Münih'te kritik temas! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında bir araya geldi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 23:28 - Güncelleme:
Münih'te kritik temas! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.

ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.

