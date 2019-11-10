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Mursi dönemi Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'a şartlı tahliye

Mısır'da hapiste tutulan, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'ın tahliyesine karar verildi.

  • AA
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Ahmed Süleyman'ın oğlu Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığının, babasının tahliyesine karar verdiğini söyledi.

Tahliyenin şartlı olduğunu ifade eden Süleyman, halen başkent Kahire’nin güveyinde bulunan Tora Hapishanesi'nde tutulan babasının, ilk 15 gün ev hapsinde kalacağını, bu sürenin bitiminde savcılığın durumu tekrar değerlendireceğini belirtti.

Süleyman, Mısır yasaları gereği resmi işlemlerin tamamlanması için babasının hapishaneden çıkarılarak, yaşadıkları bölgedeki karakola getirileceğini ve daha sonra eve geleceğini kaydetti.

Geçen yılın Aralık ayında gözaltına alınan eski yargıç Ahmed Süleyman'ı, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı yasa dışı bir örgüte mensup olmak, milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunmak ve devlet karşıtı oluşumlarla irtibata geçmekle suçlamıştı.

Mursi tarafından Mayıs 2013'te Adalet Bakanlığı görevine getirilen Süleyman, 3 Temmuz 2013 tarihindeki darbeden sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Süleyman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi muhalifi isimler arasında yer alıyordu.

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