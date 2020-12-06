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Dünya

Mursi dönemi Çalışma Bakanı'na ''terörü finanse etme'' suçlaması: 15 gün gözaltı kararı

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Çalışma Bakanı Halid el-Ezheri'nin, 'terörü finanse etme' suçlamasıyla gözaltına alınmasına karar verildi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 20:26 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 20:26
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Mısır medyasında yer alan haberlere göre savcılık, "terörü finanse etmek ve yasa dışı kurulan bir cemaate üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ezheri'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

Ezheri, Mısır güvenlik güçleri tarafından 29 Ağustos 2013'te gözaltına alınmış ve 3 yıldan fazla Tora Hapishanesi'nde tutulduktan sonra Kahire Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2016'da tahliye edilmesine karar vermişti.

Eski Bakan Ezheri, "Giza Valiliğinin yakılması esnasında itfaiyenin valilik binasına gitmesini engellemek, Harem Caddesi'ni trafiğe kapatmak, polise taş atılması ve şiddeti teşvik" gibi suçlardan yargılanıyordu.

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