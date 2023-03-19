MÜSİAD İngiltere'de bağış etkinliği düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde düzenlenen, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için bağış toplama etkinliğine, bu ülkede yaşayan çok sayıda Türk iş adamı, dernek ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin yeni Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan'ın yanı sıra bazı diplomatik misyon temsilcileri de yer aldı.

"ŞU ANA KADAR 3 BİN 500'DEN FAZLA TIR GÖNDERDİK"

MÜSİAD UK Başkanı Murat Bingöl, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bağış etkinliğine katılanlara teşekkür ederek, MÜSİAD'ın depremin ilk anından bu yana bölgede olduğunu dile getirdi.

Murat Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren, yapılan yardımlardan bizim aracılığımızla MÜSİAD Genel Merkeze gönderilenler, yine MÜSİAD Genel Merkez Koordinasyon ekibi tarafından AFAD ile organize bir şekilde profesyonel bir ekiple ihtiyaçlara göre kademeli olarak organize edildi. MÜSİAD 84 yurt içi ve 81 yurt dışı şube ve temsilcilikleriyle bölgeye şu ana kadar 3 bin 500'den fazla tır gönderildi. Birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta siz kıymetli yardım severlerimizin destekleriyle kurduğumuz 750 metrekarelik çadırlarda, MÜSİDA Aşevi, günlük 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor."

MÜSİAD'ın depremden etkilenen illere yönelik faaliyetlerinin aralıksız sürdüğüne işaret eden Bingöl, "Bir ve beraber olduğumuzda her şeyin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

Bingöl, yıkılan yerlerin yeniden imarı ve hayatın normal seyrine dönebilmesi açısından iş adamları olarak daha çok çalışmayı, ticaretin ve sanayinin canlanması için önderlik etmeyi bir görev bildiklerini dile getirdi.

"ŞEHİRLERİMİZİ KAPSAMLI BİR YAKLAŞIMLA YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş da programda yaptığı konuşmada, tarihinin en kötü felaketini yaşayan Türkiye'nin şimdi ulus olarak yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.

Ertaş, halihazırda Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Bankası ile iş birliği içinde afet sonrası ihtiyaç değerlendirmesi üzerinde çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin odak noktası geçici barınma ve yeniden yapılanma sağlamaktır. MÜSİAD'ın bugün yaptığı da aslında tam olarak bu genel çabaya yardımcı olmaktır. Şehirlerimizi kapsamlı bir yaklaşımla yeniden inşa edeceğiz. Bu yeniden inşa çalışmaları, kasaba ve şehirlerimizin tarihi karakterini yansıtacak, gelecekteki riskleri en aza indirecek ve çevre dostu olacaktır. Bu birimlerin bir kısmını çok yakında yeniden inşa etmeye başlayacağız ve toplam sayı muhtemelen 700 bin konut olacak."

Ertaş, depremin ardından İngiliz hükümeti ve halkının sergilediği dayanışma için minnettar olduklarını dile getirerek, İngiltere'den Türkiye'ye arama kurtarma ve tıbbi yardım ekipleri ile acil yardım malzemeleri gönderildiğini anımsattı.

Büyükelçi Ertaş, İngiltere'deki Türk toplumunun da depremin ardından sergilediği destek ve dayanışmayla büyük övgüye layık olduğunu dile getirerek, yardımlar için vatandaşlara teşekkür etti.

Bağış organizasyonu kapsamında, gecenin sonunda depremzedeler için toplam 175 bin 585 sterlin toplandı.