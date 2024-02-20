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Dünya

Musk, ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin konuştu

Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı.

AA20 Şubat 2024 Salı 15:16 - Güncelleme:
Musk, ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin konuştu
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Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." diye konuştu.

Elon Musk, 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etmişti.

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.

- İNSAN DENEYLERİ İÇİN GEÇEN YIL ONAY ALMIŞTI

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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