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Dünya

Musk, OpenAI ve Microsoft'a antitröst suçlamasıyla dava açtı

Elon Musk, OpenAI'ya karşı açtığı davayı genişleterek antitröst iddialarını ekleyerek Microsoft'u da davaya dahil etti. Musk, yapay zeka pazarında rekabetin ihlal edildiği öne sürdü.

AA15 Kasım 2024 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Musk, OpenAI ve Microsoft'a antitröst suçlamasıyla dava açtı
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Değişikliğe gidilen şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.

Böylece, ağustos ayında yapılan ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.

Yeni düzenlenen şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın teknoloji devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.

Musk, yaptığı ilk şikayette, OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.

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