Musk'ın Müslüman karşıtlığı içeren paylaşımına tepki

Musk, X platformunda, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) İslam ile ilişkili organizasyonlara yaptığı yardımların miktarını gösteren tabloyu alıntılayarak, "Birçok kişinin de söylediği gibi, terör örgütleri ve bazı ülkeler, bizden nefret etmeye tamamen istekliyken neden onların bunu yapması için para ödeyelim ki?" yorumunda bulundu.

CAIR'in X hesabından yapılan açıklamada, Musk'ın paylaşımında Arap-Amerikan organizasyonlarına "terör örgütleri" olarak atıfta bulunmasına tepki gösterilerek, "Amerikalı bir yardım kuruluşunun isminde İslam kelimesi geçtiğini görüp hemen bu kuruluşun terör örgütü olduğunu ilan eden herkes, Amerikalı Müslümanlar ve onların yardım çalışmaları da dahil olmak üzere topluma yaptıkları katkılar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyen nefret doludur." ifadeleri kullanıldı.

Tüm kuruluşlar gibi Müslüman ve Arap-Amerikan kuruluşlarının da federal ödeneklere başvurma hakkının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Musk'ın paylaşımındaki tabloda yer alan kuruluşların çoğunun Trump'ın ilk başkanlık döneminde de hükümetten ödenek aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Elon Musk, ne zaman ABD vatandaşlarına iftira atmak yerine, İsrail hükümetinin Gazze'de on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu katletmek için kullandığı Amerikan vergi mükelleflerine ait milyarlarca doları dile getirmeye başlayacak?" ifadesine yer verildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad ise X'te yaptığı paylaşımda, Musk'ın söylemlerinin "pervasız ve tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Bu tür söylemler, İslamofobi'yi körüklüyor, masum hayatları tehlikeye atıyor ve adalet ile eşitlik değerlerini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.