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Dünya

Musk'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür: TEKNOFEST'e katılmayı dört gözle bekliyorum

TEKNOFEST davetinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, festivale gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

29 Eylül 2023 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Musk'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür: TEKNOFEST'e katılmayı dört gözle bekliyorum
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Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

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