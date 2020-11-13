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Dünya

Musk'tan koronavirüs açıklaması: Testler konusunda sahtekarlık dönüyor

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını açıkladı. Musk, 'testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü' iddia etti.

AA13 Kasım 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:31
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Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BDnin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi." paylaşımını yaptı.

Elon Musk,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.

Tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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