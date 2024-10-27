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Dünya

Musk'tan Trump karşıtlarına sert tepki: Asıl tehdidi onlar oluşturuyor

Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump'a destek için katıldığı bir oturumda, eski başkanın demokrasiye tehdit olduğu söylemlerine tepki göstererek demokrasiye asıl tehdidin bu düşüncede olanlardan geldiğini savundu.

AA27 Ekim 2024 Pazar 14:54 - Güncelleme:
Musk'tan Trump karşıtlarına sert tepki: Asıl tehdidi onlar oluşturuyor
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Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.

"Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.

6 OCAK 2021'DEKİ KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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