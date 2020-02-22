İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary'den skandal sözler: Müslüman erkeklerin 'fişlenmelerini' istedi
Dünya

Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary'den skandal sözler: Müslüman erkeklerin 'fişlenmelerini' istedi

Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi09:03 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:03

O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.

Çocuklu bir aileye yönelik kontrollerin azaltılması gerektiğini kaydeden O'Leary, şöyle konuştu:

"Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın."

- "IRKÇILIĞI TEŞVİK EDİYOR"

O'Leary'in bu sözleri ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. İngiltere Müslüman Konseyinin açıklamasında, bu ifadelerin ırkçı ve ayrımcı olduğu belirtilerek, iş adamının İslamofobi örneği gösterdiği kaydedildi.

İşçi Partisi Milletvekili Khalid Mahmood ise bu sözlerin saçma olduğunu ifade ederek, "Esasen 'Müslüman gibi görünüyorlarsa terörist olmalılar' diyor. Bu toplumda ilişkileri geliştirmez; faşist zihniyetteki insanlara katkı sağlar. Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi dokuz kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyazları fişlememiz mi gerekiyor? Çok dar görüşlülük yapıyor ve aslında ırkçılığı teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müdahale tespit edildi
Müdahale tespit edildi

Müdahale tespit edildi

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Bir planımız var ve onu uyguluyoruz
Bir planımız var ve onu uyguluyoruz

Bir planımız var ve onu uyguluyoruz

Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek
Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek

Değişim tarihini Başbakan Mahathir Muhammed belirleyecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.