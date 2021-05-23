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Dünya

Müslüman Kardeşler Teşkilatı: Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail saldırısına karşı koydu

Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), İsrail saldırısına karşı Filistin'i destekleyenleri tebrik etti.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 07:36 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 07:38
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İhvan'ın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanların saldırıya karşı durmadaki uzlaşıları, anlaşmaları ve katılımlarını tarih kaydedecektir" ifadeleri yer aldı.

Filistin halkının, 11 gün boyunca işgal altındaki topraklarında ve Gazze'de mukaddesatını koruduğu belirtilen açıklamada, topraklarını koruyan ve hak sahibi olan Filistin'e destek verenler tebrik edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'yı koruyanlar ve her dinden bu yolda fedakarlıkta bulunanlar kutlandı.

İhvan, açıklamasında, Filistin davasına daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.

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