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Müslüman Kardeşler Teşkilatının önemli isminden Mursi mesajı

Mısır'da eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, 'Mursi, tarihe bir iz bırakarak Müslüman Kardeşler'in İslam'ın zaferi ve diktatörle mücadeledeki cihat sayfalarına bir yenisini ekledi.' dedi.

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Bazı Batılı yazarlar tarafından İhvan'ın fiili dışişleri bakanı olarak da adlandırılan Neda, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi'nin vefatına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Neda, Mursi'nin, Kur'an-ı Kerim'deki En'am Suresi'nin 162. ayetinin, "De ki, 'Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin rabbi olan Allah içindir." emirleri doğrultusunda yaşadığına işaret ederek, "Mursi, Kur'an’dan bu ayeti okudu, ruhu sahibine geri dönünceye dek onun üzerine ve onunla yaşadı." ifadesini kullandı.

Mursi'nin, "tarihe bir iz bırakarak Müslüman Kardeşler'in İslam'ın zaferi ve diktatörle mücadeledeki cihat sayfalarına bir yenisini eklediğini" belirten Neda, "O diktatörler ki ümmetin düşmanlarına dayanarak işledikleri zulümleri, kibirlerini ve hakkı saptırmalarını tarihin kaydettiğinden habersizler. Müslüman Kardeşler'in şehit kafilesi bu dine inananlar olduğu sürece durmuyor ve sıkılmadan ilerliyor." dedi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının ayakta kaldığını ve ümmetin ıslahı için yoluna devam ettiğini vurgulayan Neda, şunları kaydetti:

"Abdulkadir Avde’nin boynunun idam ipine sarıldığı zaman söylediği ve ondan sonra tarih boyunca cihat yolunda boyunları aynı ipe dolanan herkesin tekrar ettiği gibi, 'Allahım, kanımın her damlasını zalime lanet kıl.' Bu lanet, Allah’ın kendilerini ihmal ettiğini zanneden ama Allah’ın onlara sadece mühlet verdiği tarihin çöplüklerine giden tüm zalimleri buldu. İhvan ise ayakta kaldı ve ümmetin ıslahı için yoluna devam etti. Allah, Mursi’ye rahmet etsin, şehadetini kabul etsin, ailesini ve bizi onun ulaştığı mükafata ulaştırsın."

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