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Dünya

Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı

ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 07:23 - Güncelleme:
Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı
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Texas'taki Euless Polisi Departmanı, Wolf'un cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi.

Polis kayıtlarına göre, olay 19 Mayıs'ta gerçekleşti. Filistin asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza indi.

Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi.

Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırdı.

Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu.

Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti.

Anne ve çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

- NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi.

Anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor." ifadelerini kullandı.

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti.

Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.

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