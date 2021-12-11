Müslümanları vahşice katlediyorlar: Mesele yine inekler

star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:11 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:11

Faşist iktidar döneminde iyice deliren faşist Hindular, Müslümanların kutsal alanlarına, evlerine saldırıyor; insanlık dışı yöntemlerle, vahşice Müslümanları katlediyorlar.



En çok ölüm haberi gelen eyaletlerden Hindistan'ın Bihar eyaletindeki, Araria bölgesinde 50 yaşındaki bir Müslüman katledildi. Ardından yine, 'Bu Müslüman sığır çaldı' iddiası ortaya atıldı.

Olay, 8 Aralık'ta bölgeye bağlı bir köy olan Bhavanipur'da meydana geldi, ancak kimse bu ölümle ilgilenmedi. Cuma günü günü gelen bir şikayet üzerine, polis zorunlu olarak harekete geçti.

HİNDULARIN YALANINI HEM POLİS HEM DE MEDYA DİLLENDİRİYOR

Hindular, 50 yaşındaki adamın sığır çalmaya çalıştığını ve yakalandığında da linç edilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Yerel bir polis memuru olan Nagina Kumar da, basına verdiği demeçte aynı iddiayı dile getirdi.

Hint gazetesi Indian Express, köylülülerin ve polisin iddialarını sayfalarına taşıdı.

Polisler, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını da belirtti.

İDDİA GERÇEK OLSA BİLE İLK DEĞİL

Geçmişte Araria bölgesinden birçok kez linç olayları bildirilmiştir. Haziran ayında, 30 yaşındaki Müslüman bir adam da, hırsızlık şüphesiyle Araria bölgesinde bir kalabalık tarafından linç edilmişti.

2019 ve 2018 yıllarında da, ilçede sığır hırsızlığı şüphesiyle erkekler linç edildi.

Uluslararası bir STK olan ACLED raporuna göre , 2016'dan 2020'nin sonuna kadar, inek kestikleri veya ticaretini yaptıkları için 50'den fazla ölüm rapor edildi.

Daha fazla ayrıntı paylaşan New York merkezli bir İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, Mayıs 2015 ile Aralık 2018 arasında inekleri kutsal gören grupların, 100'den fazla saldırı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 280 kişinin yaralanırken 44 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bharatiya Janata Partisi lideri ve Başbakan Narendra Modi, bu tür eylemleri kınasa da, iktidarı döneminde Müslümanlara yapılanlar gerçeği gözler önüne seriyor.



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