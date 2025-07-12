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Dünya

Muson yağmurları yine can aldı: Ölü sayısı 104'e yükseldi

Pakistan'da temmuz-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bu yıl da yıkıcı oldu. Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkili olan yağışlar, 104 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Muson yağmurları yine can aldı: Ölü sayısı 104'e yükseldi
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Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

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