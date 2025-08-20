İSTANBUL 28°C / 18°C
  Muson yağmurlarında can kaybı 746'ya çıktı
Dünya

Muson yağmurlarında can kaybı 746'ya çıktı

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya çıktı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:09
Muson yağmurlarında can kaybı 746'ya çıktı
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü ve bu afetler sonucunda son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke genelinde yaklaşık 2 ayda afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

Ülkenin kuzeybatısındaki arama kurtarma ekipleri, Buner bölgesindeki kayıp 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiğini belirterek, yağışların Karaçi, Haydarabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas ve güneydeki Sindh eyaletindeki Sukkur'da otoyolları su altında bırakabileceğini, ulaşımı aksatabileceğini, elektrik ve telekomünikasyon şebekelerine zarar verebileceğini duyurdu.

