Dünya

Müstehcen içeriklerle suçlanıyordu... O ülkeden Grok'a erişim kısıtlaması

Malezya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a erişimi, müstehcen ve zararlı içeriklerin üretilmesini önlemeye yönelik yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtladı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 18:48 - Güncelleme:
Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kısıtlamanın, Grok'un kadınlar ve çocukları da kapsayan rızaya dayanmayan müstehcen ve zararlı görseller üretmek amacıyla defalarca kötüye kullanılmasının ardından bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

X Corp ve xAI'ye, 3 ve 8 Ocak'ta resmi bildirimler gönderildiği hatırlatılan açıklamada, bu bildirimlerde Malezya yasalarını ihlal edebilecek yapay zeka üretimi içeriklerin önüne geçilmesi için etkili önlemlerinin uygulanmasının talep edildiği vurgulandı.

Açıklamada, X'in bu bildirimlere sunduğu yanıtlauın yetersiz kaldığı aktarılarak, "Grok'a erişim, özellikle kadınlar ve çocukları içeren içeriklerin önlenmesine yönelik etkili güvenlik önlemleri uygulanana kadar kısıtlı kalmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

GROK'A TEPKİLER SÜRÜYOR

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici olarak engellemişti.

