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Müşteri hizmetlerini 24 bin kez arayınca gözaltına alındı 

Japonya’da bir emekli iki yılda bir GSM şirketinin müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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71 yaşındaki adam, geçen hafta KDDI operatör şirketinin müşteri hizmetleri merkezine 400’den fazla çağrı yaptıktan sonra Tokyo polisi tarafından gözaltına alındı. Polis sözcüsü, şüphelinin “ticari faaliyeti engelleme” suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu telefon tacizi iki yıl sürdüğü, şüphelinin kamuya açık telefon kabinlerinden toplam 24 bin kez aynı şirketi arayıp, memnuniyetsizliğini dile getirip, çalışanlara hakaret ettiği belirtildi. Kimliği açıklanmayan adam, KDDI’nin yapılan sözleşmeye sadık kalmadığını ve bundan dolayı çalışanların evine gelip özür dilemesini istiyordu.

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