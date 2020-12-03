Müşteri verileri sızdırıldı! İsrailli şirketten fidye istiyorlar

star.com.tr 03 Aralık 2020 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:24

İsrail hükümetine bağlı çok sayıda müşterisi olan Shirbit adlı bir sigorta şirketi, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Hackerlar,

Blackshadow isimli bir hacker grubu saldırıyı Twitter üzerinden yaptıkları bir açıklamayla üstlenirken, müşterilerin ve çalışanların özel bilgilerini içeren büyük dosya koleksiyonları yayınladı. Üst düzey bir İsrailli hakime ilişkin verilerin yanı sıra sigorta poliçelerinin görüntüleri, şirket ile müşterileri arasındaki konuşmaların kayıtları sızdırıldı.

Bilgisayar korsanları, Shirbit şirketinin talep edilen 1 milyon dolarlık fidyenin ödenmediği her gün, istenilen miktarın giderek artacağını belirtti.



İsrail Ulusal Siber Bürosu (INCB) tarafından yapılan açıklamada, müşterilerle ilgili çok sayıda özel bilginin toplandığından korkulduğu ifade edildi.



Shirbit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gece 1 milyon dolarlık bir fidye talebi aldık. Hackerlar bazı müşterilerimizin sigorta belgelerini sızdırdı. Uzman ekibi araştırmalarına devam. ediyor ve şirket, müşterileri bilgilerini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor." denildi.



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