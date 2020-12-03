İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Müşteri verileri sızdırıldı! İsrailli şirketten fidye istiyorlar
Dünya

Müşteri verileri sızdırıldı! İsrailli şirketten fidye istiyorlar

Bilgisayar korsanları, İsrail menşeli bir sigorta şirketi olan Shirbit'i hedef aldı. Hackerlar, 1 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ederken, fidyenin ödenmemesi durumunda ele geçirdikleri bilgileri sızdırmaya devam edeceklerini duyurdu.

star.com.tr03 Aralık 2020 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 20:24
ABONE OL

İsrail hükümetine bağlı çok sayıda müşterisi olan Shirbit adlı bir sigorta şirketi, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Hackerlar, 

Blackshadow isimli bir hacker grubu saldırıyı Twitter üzerinden yaptıkları bir açıklamayla üstlenirken, müşterilerin ve çalışanların özel bilgilerini içeren büyük dosya koleksiyonları yayınladı. Üst düzey bir İsrailli hakime ilişkin verilerin yanı sıra sigorta poliçelerinin görüntüleri, şirket ile müşterileri arasındaki konuşmaların kayıtları sızdırıldı.

Bilgisayar korsanları, Shirbit şirketinin talep edilen 1 milyon dolarlık fidyenin ödenmediği her gün, istenilen miktarın giderek artacağını belirtti.

İsrail Ulusal Siber Bürosu (INCB) tarafından yapılan açıklamada, müşterilerle ilgili çok sayıda özel bilginin toplandığından korkulduğu ifade edildi.

Shirbit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gece 1 milyon dolarlık bir fidye talebi aldık. Hackerlar bazı müşterilerimizin sigorta belgelerini sızdırdı. Uzman ekibi araştırmalarına devam. ediyor ve şirket, müşterileri bilgilerini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor." denildi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.