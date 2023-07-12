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Dünya

Musul Vali Yardımcısı Simo: Irak merkezi hükümetinin Sincar'a dönmesi gerekiyor

Musul Vali Yardımcısı Rafet Simo, Irak merkezi hükümetinin, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine dönmesi gerektiğini söyledi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Musul Vali Yardımcısı Simo: Irak merkezi hükümetinin Sincar'a dönmesi gerekiyor
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Simo, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da içeren güvenlik anlaşmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Musul Vali Yardımcısı Simo, terör örgütü DEAŞ'in 9 yıl önceki Sincar işgalinde en çok zarar görenlerin kaçırılan ve istismar edilen kadınlar ile çocuklar olduğunu söyledi.

İlçede birçok insanlık suçu işlendiğini vurgulayan Simo, Sincar ilçesine ilişkin Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, "Ancak anlaşma yürürlüğe girmedi ve silahlı gruplar şehir merkezinde kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Simo, yakında anlaşmanın yürürlüğe girmesine dönük ciddi planlar bulunduğuna dikkati çekerek, ilk adımın halkın evlerine geri dönmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Iraklı yetkili, şunları söyledi:

"Her ne kadar evleri zarar görmüşse de, 9 yıldır çadırlarda kötü şartlar altında yaşayan Ezidiler evlerine dönmek istiyor. İlk başta güvenli bir ortam oluşturulacak ve daha sonra gerekli hizmetler sunulacak, kent yeniden imar edilecek. Umuyorum bu sorun çözülür. Aynı zamanda Irak merkezi hükümetinin bölgeye dönmesi gerekiyor."

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