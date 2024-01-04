Mutabakat zaptı kriz çıkardı! Etiyopya ve Somali'ye itidal çağrısı

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Etiyopya ile Somali arasındaki gerginlik sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptının neden olduğu gerginliğin yakından takip edildiğini belirtilerek, gerginliğin azaltılması için itidal ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

İki ülkenin istemeden de olsa iyi ilişkilerin bozulmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, tüm AfB üye ülkelerinin toprak bütünlüğü ve tam egemenliğine saygı duyulmasının altı çizildi.

Açıklamada, Etiyopya ve Somali arasındaki farklılıkların yapıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği kaydedildi.

- ETİYOPYA HEM TİCARİ HEM DE ASKERİ OLARAK KIYILARI KULLANABİLECEK



Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.