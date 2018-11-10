Mutabakata Esad kurşunu

Esad rejimi, bir kez daha Türkiye ile Rusya’nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib’i silahtan arındırılmış bölge kabul eden ve kente ateşkes getiren Soçi mutabakatını delmeye kalkıştı. Hama’nın kuzeyinde konuşlanan rejim milisleri, önceki gece, İdlib’in güneyindeki Latamina beldesine kara saldırısı gerçekleştirdi. Ağır silahlardan arındırılmış İdlib’e elini kolunu sallayarak girip katliam yapacağını düşünen Esad’a bağlı güçler, Latamina’nın güneybatısındaki Zelakiyat’ta muhalifler tarafından durduruldu.

EN KAPSAMLI SALDIRI

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Zelakiyat’ta yaşanan uzun süreli çatışmalar neticesinde 23 muhalif savaşçı öldü, 15’i de yaralandı. Söz konusu saldırı, 17 Eylül’de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin gerçekleştirdiği en kapsamlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Muhaliflerin bölgede Esad rejimine misillemede bulunmak üzere bir karşı harekat gerçekleştireceği beklenirken, saldırı sonrası Halep’in batısındaki Avcil beldesinde Esad rejimine karşı gösteri düzenlendi.

CUMA NAMAZI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, rejimin Soçi’yi baltalama girişimi bununla da sınırlı kalmadı. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlerine de topçu saldırısı düzenledi. İdlib’in güneyindeki Maaretinuman ilçesi, Cercenez beldesi, Tüh ve Gadfe köylerini hedef alan atışlar, pek çok sivil yerleşime zarar verdi. Saldırılar nedeniyle Cercenez’de cuma namazı iptal edildi. Rejim güçleri, ara ara Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyiyle batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor. Soçi’den bu yana rejim saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirmişti.