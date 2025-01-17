Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 11. toplantısı gerçekleşti. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları, Azerbaycan-Ermenistan sınırında bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar sınır hattı bölgelerinin belirlenmesine ilişkin konuları ele alarak fikir alışverişinde bulundu ve devlet sınırının delimitasyonu için kapsamlı çalışmaların kuzeyden güneye doğru yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda çalışmaların, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının birleşim noktasından başlayarak Azerbaycan ve Ermenistan'ın İran ile olan sınırına kadar devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca taraflar, delimitasyon çalışmalarının uygulanmasına yönelik talimat taslaklarını müzakere ederek bir sonraki toplantının tarih ve yerini belirleme konusunda anlaştı.

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