İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5947
  • EURO
    36,7699
  • ALTIN
    3098.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mutabık kalındı! Türkiye'den talebini açıkladı
Dünya

Mutabık kalındı! Türkiye'den talebini açıkladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani üç madde sıralayarak Türkiye'den gelen desteğin devam etmesini isterken, iki ülke arasında dostane bağları güçlendirme ve uzun vadeli işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalındı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Mutabık kalındı! Türkiye'den talebini açıkladı
ABONE OL

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kosova'daki son siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Osmani, görüşmede, Türkiye'nin sürekli desteğini ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri takdir ederek, Türkiye'nin, Kosova'nın stratejik bir ortağı ve güçlü bir destekçisi olduğunu vurguladı.

Osmani, Kosova'nın uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin sağlanması için "Türkiye'nin ülkesine desteğinin devam etmesi" gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasında dostane bağları güçlendirme ve uzun vadeli işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalındı.

Türk askeri eğitti

TB2 için NATO'yu saf dışı edecekler

"2053-Birleşik Türkiye Devletleri"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.