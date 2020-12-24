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Dünya

Mutasyon tehlikesi Nijerya'ya da sıçradı

Nijerya'da İngiltere ve Güney Afrika'dan farklı bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi.

IHA24 Aralık 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:12
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Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de mutasyona uğrayan yeni bir korona virüs türünün görüldüğü açıklanmıştı. İngiltere’nin açıklamasının ardından, Güney Afrika’da daha hızlı bulaşan endişe verici bir mutasyon tespit edildiği duyurulmuştu. Bu iki ülkenin ardından bir kötü haber de Batı Afrika ülkesi Nijerya’dan geldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkengasung tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’da korona virüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği kaydedildi. Nkengasung, Nijerya’daki mutasyonun İngiltere ve Güney Afrika’da görülenden farklı olduğunu söyledi.

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