Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye 2023'te verilen ülkenin en yüksek devlet nişanının geri alınmasına karar verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları öldüren Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) adını bir askeri birliğe verme kararı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ın geri alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, "Polonya toplumunun ezici çoğunluğu için UPA, her şeyden önce İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına karşı işlenen vahşi suçlardan sorumlu bir oluşum olarak görülmektedir. Bu nedenle Ukrayna yetkililerinin UPA'yı yüceltme kararı sadece rezalet değil, aynı zamanda anlaşılmaz ve son derece hayal kırıklığıdır. Bu durum sadece tarihi hafızamıza zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda yıllar içinde ve son aylarda inşa edilen güveni de zedeliyor" dedi.

Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşın ardından ülkeye kabul edilen yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi işaret eden Nawrocki, "Polonyalılar sınırlarını, evlerini ve kalplerini milyonlarca Ukraynalıya açtı. Ukrayna'nın Avrupa'ya doğru ilerlemesi, kendi tarihinin zorlu bölümleriyle dürüstçe yüzleşmesini de gerektiriyor. Birleşik bir Avrupa, totalitarizmin ve şiddet kültünün reddi üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler herkes için geçerli olmalıdır. Bunu anlamayanların Avrupa Birliği'nde yeri olamaz ve Polonya buna kesinlikle izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Nawrocki ayrıca, "Bu noktada şunu vurgulamak isterim: Bu karar Ukrayna halkına karşı alınmış bir karar değildir. Polonya güvenlik politikasının stratejik yönünde bir değişiklik anlamına da gelmemektedir" diye konuştu.

Ukrayna, AB üyesi olmak istiyor ve bu hafta Lüksemburg'da üyelik müzakerelerinin ilk aşamasına katılmıştı.

POLONYA BAŞBAKANI TUSK, GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu tartışmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "memnun ettiğini" belirtti ve Zelenski ile Nawrocki'ye "gerilimi körüklemek yerine yatıştırmaları" çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı açıklamada, kararı "stratejik bir hata" olarak nitelendirdi. Sybiha, "Çözüm aramak yerine Polonya tarafının bu çatışmayı kabul edilemez ve uygunsuz bir seviyeye tırmandırmaya karar vermesinden üzüntü duyuyoruz. Başka bir ülkenin cumhurbaşkanı, bize tarihimizi dikte edemez" ifadelerini kullandı.

POLONYA, UPA'YI SOYKIRIMLA SUÇLUYOR

Ukrayna'da birçok kişi, 1940'lı ve 1950'li yıllarda varlığını sürdüren Ukrayna İsyan Ordusu'nu (UPA) Sovyet Kızıl Ordusu'na, Nazi Almanyası'na ve Polonya'ya karşı bağımsızlık için savaşmış kahramanlar olarak görüyor. Ancak Polonya, UPA'yı 1943-1945 yılları arasında Volhinya'da (şimdiki Ukrayna'daki Volyn) etnik Polonyalılara karşı soykırım yapmakla suçluyor. Varşova, Volhynia katliamlarında yaklaşık 100 bin Polonyalının öldürüldüğü belirtilse de Ukrayna için UPA, direnişin ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak görülüyor. Grubun kırmızı ve siyah bayrağı bugün cephedeki Ukrayna birlikleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Zelenski, "ulusal ordunun tarihi geleneklerini yeniden canlandırma amacıyla" bir askeri birliğe UPA'nın adını vereceğini söylemişti.

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Zelenski'ye ikili ilişkilere, demokrasiye, Avrupa'da barış ve güvenliğe yaptığı katkılar ve "insan haklarını savunmadaki kararlılığı" nedeniyle 2023 yılında Beyaz Kartal Nişanı'nı vermişti.