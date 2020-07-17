Müttefikler arasında kriz! Almanya ABD'ye rest çeki: Politikamız Washington'da yapılmıyor

star.com.tr 17 Temmuz 2020 Cuma 11:11 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:11

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çarşmanba günü erken saatlerde, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım boru hatlarını 2017'den beri süren Rusya karşıtı yaptırımlar paketinden muaf tutan bir hükmün kaldırılma kararını açıkladı ve yatırımcıları doğacak sonuçlarla tehdit etti.

Pompeo'nun, projelere yatırım yapan firmalara yönelik, 'Ya şimdi çıkın, ya da sonuçlarına katlanın.' tehdidine, projenin taraflarından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yaptırım tehdidine ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, ABD yaptırımlarının Avrupa'nın enerji tedarikçilerini kendi başına seçme hakkına hakaret olarak niteledi. Mass, bu çabaların projeleri durdurmayacağını da belirtti.

Açıklamasını sert sözlerle sürdüren Mass, 'Avrupa şirketleri yaptırım açıklamasına göre, ABD hükümeti nerede ve nasıl bizim enerji kaynaklarımıza karar veriyor. ABD Avrupa'nın egemenliği hiçe sayıyor. Avrupa enerji politikası Washington'da değil, Avrupa'da yapılır. Yaptırımları açıkça reddediyoruz.' dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya önemli ölçüde gaz tedarikini sağlaması beklenen Nord Stream 2 projesi, 2019'un sonunda durdu. İsviçre-Hollandalı boru döşeme şirketi Allseas, gemilerini benzer ABD tehditleri nedeniyle bölgeden çekti.

Ancak Almanya, ABD'nin baskısı karşısında daha inatçı bir duruş sergiliyor gibi görünüyor. Bu hafta, ülkenin Doğu Ticaret Birliği AB'yi bu 'gasp girişimine' yanıt vermeye çağırdı.

Resmi olarak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen mevzuat, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası sonrası, Rusya'yı 'cezalandırmak' için tasarlandı.

Washington, özellikle Kuzey Akım 2 boru hattına karşı. Çokuluslu projenin aslında, Avrupa'da siyasi güç kazanmak için gizli bir Rus projesi olduğunu iddia ediyor.

ABD, Rus boru hattı gazı yerine, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmak için Avrupa ülkelerinde aktif olarak lobi yapıyor.

Amerikan LNG'si, Rus gazından önemli ölçüde pahalı olmasına rağmen, ABD yine de Avrupa ülkelerinin alması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

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