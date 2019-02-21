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ABD'nin Suriye'ye asker gönderme çağrısı Avrupa'da karşılık bulmadı

ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesiyle oluşacak boşluğun Avrupalı müttefiklerce doldurulmasına ilişkin ABD talebi, Avrupa tarafından reddedildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la Aralık 2018’de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Suriye’deki askerî birliklerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’ın, oluşacak boşluğu Avrupalı müttefiklerinin doldurmasına ilişkin talebi reddedildi.
 
Amerikan basınından Washington Post’un yerli ve yabancı dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu müttefiklerin, Trump yönetiminin bu talebini, “Eğer ABD çekilecekse biz de kalmayız.” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen hafta yaptığı açıklamasında, ABD Başkanı Trump’ın politikasını “şaşkınlıkla karşıladığını” açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, Suriye’den çekilecek ABD askerlerinin yerini İngiliz askerlerinin alması gibi bir ihtimalin olmadığını açıkladı.
 
DEAŞ’la mücadele koalisyonunda sahada askerî birliği bulunan İngiltere ve Fransa, ABD ile birlikte terör örgütü PKK/YPG’ye eğitim, teçhizat, lojistik ve istihbarat desteğinde bulunuyor.

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