İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7083
  • EURO
    49,0175
  • ALTIN
    5209.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Müzakere kapısı aralanıyor... Hamas, Trump'a şartını iletti
Dünya

Müzakere kapısı aralanıyor... Hamas, Trump'a şartını iletti

Hamas, Donald Trump'ın Gazze planına cevabını iletti. Al Jazeera'ya göre Hamas, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım girişine izin verilmesi ve ulusal mutabakata dayalı bir yönetim devri konusunda hazır olduklarını açıkladı. Hamas'ın açıklamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Müzakere kapısı aralanıyor... Hamas, Trump'a şartını iletti
ABONE OL

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

ABBAS'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.