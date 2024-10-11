Müzakere masasına dönüş! ELN'nin teklifine olumlu cevap

ELN'nin 17 Eylül'de bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından müzakere masasından çekilen Kolombiya hükümeti, örgütten gelen müzakere çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetin barış delegasyonundan yapılan açıklamada, Kolombiya halkının barış talebine yanıt vermek amacıyla ELN'nin müzakereleri yeniden başlatma teklifinin kabul edildiği belirtildi.



ELN tarafından yapılan açıklamada ise garantör ülkelerin de katılımıyla hükümet heyeti ile yeniden görüşmeye hazır oldukları ifade edildi.

ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti barış müzakerelerini askıya almıştı.

- 3 yıl sonra müzakere masasına dönüş



Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Taraflar arasında 3 Ağustos'ta ikili ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar meydana gelmişti.

