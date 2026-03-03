''Müzakere tuzağı'' itirafı: Vakit kazanmak için oyaladık

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun detayları ABD basınına sızdı.

Axios'un üst düzey ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamaney ve oğulları, üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi günü toplantı yapıyordu. 21 Şubat'ta bu toplantının vurulması için operasyon kararı alındı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle saldırının bir hafta ertelendiği öne sürüldü.

SAKLANMAMASI ŞAŞIRTICI

İsrailli ve ABD'li yetkililer, aradan geçen 1 hafta boyunca en büyük korkularının Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inmesi olduğunu aktardı. ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin 'sürpriz' olduğunu ifade etti.

'DİPLOMASİYE İNANDIRDIK'

İsrailli bir yetkili ise Cenevre'deki müzakerelerin yalnızca yeni saldırı tarihine kadar vakit kazanmak amacıyla yürütüldüğünü, İranlıların 'diplomasi yolunun hala açık olduğunu' düşünmeleri için yapıldığını iddia etti. Axios Cenevre'de son teklifin ise 10 yıllık zenginleştirme moratoryumu, ardından sembolik kapasite ve sivil ihtiyaçlar için ücretsiz nükleer yakıt şeklinde olduğunu yazdı.

ÇOCUKLAR İÇİN TOPLU MEZAR

ABD ve İsrail ordusunun İran'da okul bölgesine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 165 çocuk için toplu mezar kazıldı.

HALEFİ GÖSTERİLEN OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail basını, Hamaney'in ardından halefi olarak gösterilen oğlu Mücteba Hamaney'in (57) de öldüğünü iddia etti. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı'nda görev alan Mücteba Hamaney, babasının politikalarına verdiği güçlü destekle biliniyordu.

EŞİ DE KURTULAMADI

Hamaney'in ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de 2 gün sonra hayatını kaybetti.

7 KOMUTANA DAHA SUİKAST

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 7 üst düzey İran komutanının daha öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler in kimliği şöyle açıklandı;

Tümgeneral Muhammed Şirazi - Ali Hamaney'in ofis Genel Sekreteri.

Tümgeneral Ekber İbrahimzade - Şirazi'nin yardımcısı.

Muhsini Mutlak - Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı.

Tümgeneral Salih Esedi - Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı.

Gulamreza Rezaiyan - Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı.

Tümgeneral Hasan Ali Tacik- Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı.

Tümgeneral Muhsin Darrehbaği - Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı.

CENTCOM: İLK KEZ KAMİKAZE İHA KULLANDIK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 'Destansı Öfke' operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. ABD'nin tarihte ilk kez kamikaze İHA kullandığı bildirildi. Bu dronların Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı İran yapımı Shahed tipi İHA'lara benzediği ve maliyetlinin de 35 bin dolar olduğu öğrenildi.

EN GÜVENDE HİSSETTİĞİ AN BOMBALANDI

CNN'in beş yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA ve Mossad, Hamaney' in günlük programını uzun süre izledi. İran liderinin kimlerle görüştüğü, nasıl iletişim kurduğu ve olası bir saldırıda nereye gidebileceği detaylı şekilde analiz edildi. İstihbarat birimleri, Hamaney'in gündüz saatlerinde kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma önlemlerini gevşettiğini tespit etti. Bu nedenle normalde gece planlanan saldırının sabah saatlerine alındığı belirtildi.