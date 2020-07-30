Müzakere yerine 'tehdit' acziyeti... ABD'den S-400 açıklaması

30 Temmuz 2020 Perşembe 18:24 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:42

Türkiye ile yaşanan S-400 sorununu diplomatik müzakereler ve diyalogla halletme konusunda adeta aciz kalan ABD, tehdit ve şantajlarını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, 'Türk hükümetinin S-400'leri satın almasına yanıt olarak dikkate değer adımlar attık. Nihai hedefimize ulaşmak için yaptırımların nasıl uygulanacağını değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.



Pompeo, amaçlarının Türkiye'yi 'cezalandırmak' değil, Ankara'nın 'ABD'nin ve NATO'nun güvenliğiyle tutarlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak' olduğunu vurguladı.

Daha önce başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk makamları ise, bu anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu, meselenin bir 'egemenlik' meselesi olduğunu ve S-400'den vazgeçmeyeceğini defaatle dile getirmiş, ABD'ye tehditlerden vazgeçme çağrısında bulunulmuştu.

TÜRKİYE ABD'NİN KAYGILARINI DİNLEMEYE HAZIR

Salı günü konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ABD hükümetinin F-35 programına ilişkin raporu gösterdi ki, Türkiye’nin programdan uzaklaştırılması, F-35 uçağının kritik parçaları, üretim takvimi ve maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu. Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı geçen hafta ABD Temsiler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

star.com.tr