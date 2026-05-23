Müzakereler çıkmazda! ABD'den İran'a yeni saldırı hazırlığı

ABD merkezli haber kuruluşu CBS, ABD-İran gerginliği ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

Trump'ın oğlunun düğününe katılmama kararı aldığı ve hafta sonu boyunca Beyaz Saray'da kalacağı belirtilirken, bazı Amerikan askeri personeli ve istihbarat teşkilatı mensuplarının hafta sonu planlarını iptal ettikleri aktarıldı. Buna rağmen Trump'ın olası yeni saldırı dalgası konusunda kesin kararı vermediği kaydedildi.

AXİOS: TRUMP ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE GÖRÜŞTÜ"

Axios haber sitesi ise Trump'ın Cuma günü ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle İran meselesini görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu. Axios'a konuşan kaynaklar, müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmediği takdirde Trump'ın yeni saldırıları ciddi olarak değerlendireceğini aktardı.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ülkesinin meşru haklarının kabul edilmemesinin ABD Başkanı Donald Trump için daha fazla yenilgi meydana getireceğini belirterek, "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok." dedi.

01:03 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, "dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi" olduğunu ileri sürdü.

00:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.