  • Müzakereler sonuçsuz kaldı, gerilim tırmanıyor: Fırlatılan İHA'lar düşürüldü
Pakistan Silahlı Kuvvetleri, ülke genelinde üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıkladı. İHA enkazları Kuetta, Kohat ve Ravalpindi'de toplam 4 sivilin yaralanmasına yol açarken, iki ülke arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 10:51
Pakistan ile Afganistan arasındaki askeri gerilim her geçen gün yeni bir cephe kazanıyor. İslamabad yönetimi, Afganistan kaynaklı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklarken, çatışmanın hava boyutuna taşınması bölgedeki kriz tablosunu daha da derinleştirdi. İki ülke arasında Şubat ayında başlayan karşılıklı saldırılar, diplomatik çözüm umutlarını gölgede bırakıyor.

PAKİSTAN ORDUSU ÜÇ BÖLGEDE AFGANİSTAN İHA'LARINI İMHA ETTİ

Pakistan ordusu, ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İHA'ların "hedeflerine ulaşamadığı" ifade edilen açıklamada, İHA'ların enkazlarının Kuetta bölgesinde iki çocuğun, Kohat ve Ravalpindi bölgelerinde ise birer sivilin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

ŞUBAT'TAN BU YANA 663 SİLAHLI UNSUR ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, dün, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurmuştu.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI, GERİLİM TIRMANIYOR

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

