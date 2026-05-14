ABD arabuluculuğunda Beyrut ile Tel Aviv arasında bugün başlayacak 3. tur görüşmeler, İsrail ordusunun ateşkese rağmen son günlerde şiddetlendirdiği saldırıların baskısı altında gerçekleştirilecek.

Washington'da 14 ve 23 Nisan'da tarafları bir araya getiren ABD, bu akşam da görüşmelerin 3. turuna ev sahipliği yapıyor.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine günler kala yapılacak görüşmeler 2 gün sürecek.

Görüşmeler yalnızca diplomatik temasların sürmesi açısından değil, İsrail'in devam eden yoğun saldırılarının yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini engelleme bakımından da kritik önem taşıyor.

Lübnan adına görüşmeleri, eski Washington Büyükelçisi Simon Karam yürütecek. Görüşmelerde ayrıca Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter ile Beyrut'taki ABD Büyükelçisi Mişel İsa'nın yer alması bekleniyor.

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını son günlerde belirgin şekilde artırdı. İsrail'in dün Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti, Tel Aviv yönetimi ise saldırıların süreceği mesajını verdi.

Sahadaki tablo, Lübnan'da siyasi çevreler ve diplomatik kaynaklar tarafından "ateş altında müzakere" olarak değerlendiriliyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas beldesinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını ve tüm beldeye içme suyu sağlayan su kuyusunu patlayıcılarla yerle bir etti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki el-Aadaissah Köyü çevresinde İsrail ordusuna ait askeri araç ve tankların hareketliliği gözlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan ve İran'dan yönelen insansız hava aracı (İHA) tehditlerini görüşmek üzere güvenlik toplantısı düzenlediği bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.