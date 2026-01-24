İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
Dünya

Müzakerelerin gölgesinde İHA saldırısı: Rusya'dan ilk bilanço

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi'de yürütülen diplomatik temaslar sırasında Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sivillere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Moskova, saldırının “barbarca” olduğunu belirterek uluslararası topluma kınama çağrısı yaptı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Müzakerelerin gölgesinde İHA saldırısı: Rusya'dan ilk bilanço
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Herson bölgesinde ambulans aracına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu araçtaki 3 doktorun hayatını kaybettiğini aktaran Zaharova, saldırının, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler esnasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Kiev yönetimi ve silahlı grupları, sivillerimize yönelik yine barbarca suç işledi. Kiev yönetimi, gerginliğin yükseltilmesine yönelik adım atarak, son günlerde krizin çözümüne yönelik girişimlere sorumsuz yaklaşım sergiledi. Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunu yapanların tespit edileceğini ve cezalandırılacağını vurgulayan Zaharova, uluslararası topluma saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

