  ''MV Hondius'' gemisinden tahliye! 2 kişinin testi pozitif çıktı
''MV Hondius'' gemisinden tahliye! 2 kişinin testi pozitif çıktı

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği 'MV Hondius' yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada, gemiden tahliye edilen 5 Fransa vatandaşından birisinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kadın yolcunun tahliyesinden kısa süre sonra iyi hissetmediğini belirten Rist, diğer 4 yolcunun testinin ise negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Rist, 5 Fransa vatandaşının başkent Paris'te karantina altına alınacağını söyledi.

- BİR ABD VATANDAŞININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının durumuna ilişkin, "Yolculardan ikisi aşırı dikkat gerektirdiği için koruma altına alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi." ifadelerine yer verildi.

ABD'li yolcuların Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yerleştirilecekleri, detaylı klinik değerlendirmelerden geçirilecekleri bildirildi.

- HANTAVİRÜS

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

