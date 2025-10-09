İSTANBUL 17°C / 13°C
  Myanmar askeri yönetiminden 6 Ekim açıklaması: En az sivil kayıp planıyla düzenlendi
Myanmar askeri yönetiminden 6 Ekim açıklaması: En az sivil kayıp planıyla düzenlendi

Myanmar askeri yönetiminin, 6 Ekim'de Budist festivaline düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı üstlendiği bildirildi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Myanmar askeri yönetiminden Budist festivaline düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, direniş güçlerinin halkı 6 Ekim'de protesto düzenlemeye zorladığı ve canlı kalkan olarak kullandığı iddia edildi.

Budist festivaline düzenlenen saldırının üstlenildiği açıklamada, "Güvenlik güçleri, en az sivil kayıp planıyla terörle mücadele operasyonu olarak saldırıyı seçti." ifadesi kullanıldı.

Myanmar ordusunun Sagaing bölgesinde gerçekleştirilen Budist festivaline düzenlediği bombalı saldırıda, 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Myanmar'da bazı cunta karşıtı gruplar, ordunun 2021'de yönetime el koymasından bu yana her sene "Işık Festivali" anlamına gelen "Thadingyut" adlı dini festivalde mumlarla barışçıl yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

