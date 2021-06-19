Myanmar darbecilerinden BM'ye tepki

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:07 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:07

Myanmar'da askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ülkeye yönelik silah sevkiyatının durdurulması yönünde yaptığı ambargo çağrısına tepki gösterdi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çağrının tek taraflı iddialar ve asılsız varsayımlara dayandığı gerekçesiyle yasal bağlayıcılığının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin Myanmar'a silah sevkiyatının durdurulması çağrısına tepki gösterilirken, askeri darbeyi eleştirdiği için görevine son verilen Myanmar'ın BM Özel Temsilcisi Kyaw Moe Tun'un görevinden alındığı ve vatana ihanetle suçlandığı gerekçesiyle Genel Kurul'daki varlığının kabul edilemez ve yasal olmadığı ifade edildi.

Myanmar'ın uluslararası toplumun yapıcı tavsiyelerini kabul ettiğine değinilen açıklamada, ülkenin egemenlik haklarının ihlali ve iç işlerine müdahale girişimlerinin de kabul edilmeyeceği vurgulandı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde bugün yapılan toplantıda, Myanmar askeri cuntasına silah satışının durdurulması için ambargo kararı alınması istenmiş, Myanmar ordusuna, Kasım 2020'deki seçim sonuçlarına saygı duyması ve fiili lider Aung San Suu Cii de dahil olmak üzere siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 900'e yakın kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.