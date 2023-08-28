Myanmar, Doğu Timor maslahatgüzarını direnişçileri desteklediği gerekçesiyle sınır dışı edecek

Myanmar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğu Timor maslahatgüzarının sınır dışı edileceği duyuruldu.

Doğu Timor hükümetinin, "Myanmar'daki askeri yönetime muhalif Ulusal Birlik Hükümetiyle görüşerek destek vermesi" karara gerekçe gösterildi.

Açıklamada, Doğu Timor hükümetinin "sorumsuz eylemlerinin" iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere zarar verdiği ve muhalif grupları Myanmar'daki ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Doğu Timor maslahatgüzarına ülkeyi 1 Eylül'e kadar terk etmesi konusunda bilgi verildiği kaydedildi.

Öte yandan Doğu Timor hükümeti, kararı kınayarak, "Myanmar'da demokratik düzenin yeniden tesisi için tüm çabaların desteklenmesinin" önemini yineledi.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.