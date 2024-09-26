Myanmar ordusu Arakan'da sivillerin yaşadığı kampı hedef aldı: 14 ölü

The Irrawaddy gazetesinin Myanmar'da orduyla çatışan silahlı isyancı gruplardan Arakan Ordusu'nun Sözcüsü Khaing Thukha'ya dayandırdığı haberine göre, Arakan'ın Thandwe bölgesinde 200'den fazla sivilin yaşadığı kamp alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Myanmar'da Yagi Tayfunu can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 384'e yükseldi İlk belirlemelere göre, en az 14 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan ordu birliklerinin mayısta gerçekleştirdiği saldırıların ardından Arakan eyaletinin başkenti Sittwe çevresindeki köylerden tahliye edilen 50 binden fazla kişi, aşırı kalabalık geçici kamplarda açlık ve hastalıkla karşı karşıya bulunuyor.

Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ordu tarafından Arakan eyaletindeki Byian Phyu köyüne 29 Mayıs'ta yapılan baskında en az 50 kişinin, Arakan Ordusu ise 76 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Myanmar'da ordu köye baskın düzenledi: 100 ev yakıldı, 4 kişi öldü Askerler, temmuz başında ise Sittwe'nin eteklerindeki 20 kadar köyün sakinlerini zorla şehre yerleştirmişti.

MYANMAR'DA ORDU YÖNETİME EL KOYDU

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.