Myanmar ordusunun yerleşim alanlarına mayınlar döşediği bildirildi

Af Örgütü araştırmacıları, Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından ordunun, etnik silahlı gruplarla savaştığı bir bölgedeki köylülerle görüştü.

Hazırlanan raporda, Kayah'ta en az 20 köye mayınların yerleştirildiği tespit edilirken, evlerin ve kiliselerin etrafına döşenen mayınlar nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve pek çok sivilin ise sakat kaldığı kaydedildi.

Af Örgütü yetkililerinden Matt Wells, ordunun, evlerin bahçelerine hatta merdivenlere ve kilisenin çevrelerine mayın yerleştirdiğini aktararak, "Myanmar ordusunun mayın kullanması tiksindirici ve acımasız." dedi.

Karenni İnsan Hakları Grubu, bu ayın başlarında, orduyu Kayah eyaletindeki köylere ve yerleşim yerlerine mayın yerleştirmekle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da haziranda, kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde çok sayıda çocuğun öldüğünü veya sakat kaldığını bildirmişti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Öte yandan, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yerinden edildi.