İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0487
  • EURO
    29,6194
  • ALTIN
    1664.66
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Myanmar'da 60 bin kişi yerinden oldu

Myanmar'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle temmuz ortasından bu yana yaklaşık 60 bin kişi yerinden oldu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 19:40 - Güncelleme:
Myanmar'da 60 bin kişi yerinden oldu
ABONE OL

Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanlığı yetkilisi Lay Shwe Zin Oo, yaptığı açıklamada, yaşanan seller nedeniyle toplamda 60 bin kişinin yerinden olduğunu, bunlardan 20 bininin tekrar evlerine döndüklerini belirtti.

Lay, yerinden olan 40 bin kişinin ise halihazırda manastır, budist tapınakları ve okullar gibi görece sağlam binalarda kaldığını belirtti.

Seller nedeniyle 4'ü çocuk 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini anlatan Lay, bunlardan 3 çocuğun Mon eyaletinden, bir anne ve çocuğunun da Arakan'dan olduğunu söyledi.

Lay, Myanmar'ın güney eyaletlerinden Kayin ve Mon'daki durumun yoğun yağışlar ve yükselen su seviyesi nedeniyle kritik olduğunu aktararak, ülkenin orta kesimindeki Bago eyaleti ve Magway bölgesindeki düşük rakımlı bazı yerleşkelerin geçen pazar gününden bu yana sular altında kaldığını, Arakan eyaletindeki durumun da benzer olduğunu vurguladı.

Sellerden kaynaklı durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Lay, "Yağmur mevsimi henüz sona ermediği için mevcut sel durumunun bu yıl için en kötüsü olup olmadığını söylemek zor." dedi.

Myanmar yönetiminin resmi gazetesi Myanma Alinn de sele teslim olan bölgelerde okulların kapatıldığını duyurdu.

Ülkede, her yıl muson mevsiminde sert hava olayları gözlemleniyor.

Myanmar'da 2008'de meydana gelen Nergis Kasırgası 138 binden fazla can almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.